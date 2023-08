A mai napon elindul az ESL PRO League 18. szezonja. Azonban körmérkőzések helyett ezúttal is nyolcfős, vigaszágas-kiesési csoportkörökből áll verseny első szakasza. Továbbá lesz még egy utolsó esélye is az alsó ágon vesztes csapatoknak a továbbjutásra. Így lényegében nem is double, rögtön triple-elimination lesz az EPL csoportkörében. A legfontosabbat pedig nem is említettük még: minden meccs Bo3 lesz az elejétől a végéig. Kövesse a mérkőzéseket élőben az Origón.