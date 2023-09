Mutatjuk, melyek a legszexibb LoL-hősök

A League of Legends világa tele van érdekes és színes karakterekkel, férfival, nővel, és egyéb különleges lénnyel. A Riot Games nem véletlen ad ki folyamatosan olyan hősöket, akik egyszerre félelmetesek, gyönyörűek, sőt időnként akár szexik. Az egyszerű halandó nem a saját tükörképét szeretné látni a képernyőn, hanem valami túlzóan idealisztikusat, ami kiszakítja őt a valóságból. Éppen ezért elhoztuk nektek azt az öt hőst, akit talán a közösség a legszexibbnek tart mind közül.

Evelynn

Egyértelműen listánk első helyezettje az ördögi démon lány, aki már a története szerint is igazi férfifaló. Egy érzéki nő képében csalja magához prédáját, bájaival teljesen behálózza, majd amikor az áldozat enged a kísértésnek, elragadja és leírhatatlan kínoknak veti alá, miközben élvezettel lubickol a fájdalmukban. Számára ezek csak futó kalandok, de mindenki más számára tanulság, hogy a kéjvágynak milyen súlyos ára lehet. Már az alap kinézete is magával ragadó, de aki szeretne egy szenvedélyes táncot lejteni annak a Tangó Evelynnt, aki maszk mögé bújva fedezné fel, annak pedig az Álarcos Evelynnt ajánljuk.

Ahri

Folytassuk a sort a K/DA zenekar másik tagjával, Ahrival, aki szintén elcsábítja áldozatait, hogy aztán magába szívja az esszenciáját, amivel bepillantást nyer az emlékeibe és tudásába. Valljuk be, gyanútlan áldozatokból rengeteg van, a rajongók egyik kedvence a kilencfarkú rókalány. Itt is mindenki megtalálhatja a kedvenc kinézetét, kezdve az alapkinézetétől, de az Akadémikus Ahrit, a Rókatűz Ahrit vagy bármelyik popsztárnak öltözött kinézetét bátran ajánljuk azoknak, akik engednének a csábításnak, de a Csillagörző (Star Guardian) Ahri is mindenképp megér egy említést.

Miss Fortune

Kissé eltávolodunk a K/DA világától, és elutazunk egészen Bilgewaterig, ahol Sarah Fortune – vagy ahogy mindenki ismeri, Miss Fortune –, egy szépségéről híres, de kegyetlensége miatt rettegett nő tölti mindennapjait. Neki nem célja, mint az előző két lánynak, hogy elcsábítsa a férfiakat, de attól még ez mindenképpen sikerül neki. Az egyik legtöbbször felbukkanó szereplője a különböző fan artoknak nem véletlenül. Nála is elmondható, hogy már az alap kinézete is hódít, de aki igazán különlegeset szeretne látni, az vessen egy pillantást a Titkosügynök MF-re, a Cukorfalat MF-re vagy a játéktermi skinjére, nem csalódik majd. A Csillagörző kinézet nála is hódít, illetve ő tagja a bikinis skincsaládnak, van Pool Party kinézete is.

Seraphine

A LoL egyik legkülönlegesebb karaktere Seraphine. A csillogó szemű énekes eredetileg is azért készült, hogy egy popsztár legyen, amivel kissé kilóg az alapvetően fantasy világból. Azonban tudjuk, hogy a csillagoknak általában nem kell a szomszédba menni a vonzerőért, nincs ez másképp nála sem, a Csillagörző Seraphine-ra itt sem panaszkodhatunk, de az Óceán dala és a K/DA ALL OUT Független Seraphine is megdobogtatja rengeteg férfi szívét.

Kai'Sa

Listánkon Kai'sa is különleges, hiszen az ő esetében megtalálható a háttérben egy veszélyes és hatalmas erő, az Üresség, ami egyszerre teszi rettegetté és vonzóvá. A halálos vadász nehéz döntés előtt áll: felveszi a harcot a Voiddal azok oldalán akik szörnynek tartják, vagy sorsukra hagyja őket. Mi egészen biztosan nem tartjuk szörnyetegnek, főleg a Csillagőrző, bármelyik K/DA és a Pisztolyos angyal hőskinézete alapján.