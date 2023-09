Harmadik trófeáját emelhette magasba 2023-ban a rekordbajnok

A valaha volt legnagyobb LoL-os rivalizálás újabb fejezetének lehettek szem- és fültanúi azok, akik kilátogattak Montpellier-be, vagy leültek a képernyők elé.

Mindenképpen meglepetésnek lehet tekinteni azt a hatalmas feltámadást, amit a Fnatic bemutatott az LEC 2023-as kiírásában. A régió egyetlen világbajnoka katasztrofálisan indította a téli szezont, azonban fokozatosan fejlődött a csapat, amiben fontos szerepe volt a kezdő ötös átalakításának is. Végül Oscarinin sérülése miatt Wunderrel érkezett meg a kihívó a nagydöntőbe, hogy megálljt parancsoljon annak a G2 Esportsnak, amely együttes sem a téli, sem a nyári szezonban nem talált legyőzőre. A hatalmas rangadó végül elmaradt, ugyanis Capsék mindössze egyetlen mérkőzésen maradtak alul Humanoidékkal szemben, így a történelem első LEC Season Finalsának végén a Szamurájok emelhették magasba a trófeát.

Összességében ez a csapat dán középső ösvényesének már a 10. bajnoki címe volt, amit regionális szinten összegyűjtött az elmúlt nagyjából 6 évben. Ez az elképesztő eredménylista világviszonylatban is kiemelkedő, ugyanis a major régiókat (LCK, LPL, LEC, LCS) figyelembe véve csak Fakernek van ennyi tornagyőzelme. A háromszoros világbajnok a 2023-as LoL-vb-n akár meg is mérkőzhet majd a nyugati LoL legnagyobb alakjával, ugyanis mind a T1, mind a G2 ott van a Worldsön. Most az EMEA-régió topligája egészen január közepéig elvonul egy hosszabb szünetre, a G2 Esports, Fnatic, MAD Lions triójával a League of Legends-világbajnokság főtábláján találkozhatnak majd a rajongók, a Team BDS október 9-én vív egy izgalmasnak ígérkező szériát a Golden Guardiansszel, amelynek győztese a Worlds Play-In szakaszában folytathatja a szöuli "kiruccanását".