Játékosok, akiknek a világ összes ideje sem drága, ha a LoL-ről van szó

A League of Legends egy nagyon addiktív játék, gamerek milliót szippantja be bő tíz éve, akik esetenként képesek szinte minden idejüket a szurdokban tölteni, akár egyetlen hőssel az idő nagy részében.

A League of Legends 2009 óta kápráztatja el játékosok millióit, nem ritkán teljesen felidegelve az egyszeri idézőt, de mégis van egy varázsa, ami ennyi év után is tömegeket tart a képernyő előtt. ARAM, normál meccsek, rangsorolt küzdelmek vagy épp ideiglenes játékmódok szórakoztatják az odatévedt játékosokat. Ugyan 165 hős van már a játékban, nagyon sok OTP-vel (One Trick Pony) találkozhatunk az Idézők szurdokában, akik az idejük nagy részében egyetlen egy hőssel játszanak, akár hosszú évek óta. Ebben természetesen semmi tiltott nincs a League of Legendsben, így sokan élnek vele, hisz egy karakter ilyen mértékű megismerése hosszú távon javíthatja a sikerességet. Azonban már néhány százezer mastery pontot sem kevés idő összeszedni, de az egyes hősök legnagyobb rajongói több millió pontot farmoltak már össze.

A League of Legends klinse viszonylag kevés információval lát el, ha szeretnénk látni a saját eredményeinket, statisztikáinkat, illetve mások rekordjait. Pánikra persze semmi ok, rengeteg külsős oldal foglalkozik azzal, hogy megmutassa a legjobban teljesítő hősöket, legjobban működő buildeket, vagy esetünkben azt, hogy egyes hősökkel kik szerezték a legtöbb pontot. Persze ez a lista könnyen csalóka lehet, hiszen sokan vannak, akik több fiókkal játszanak, vagy épp játszottak a múltban, esetleg különböző régiókban kipróbálták magukat, így az ő eredményeik természetesen feldarabolódnak.

Ahogy említettük, ha valaki nagyon sokat játszik egy hőssel, akkor kiismeri a felállásokat, a megfelelő buildeket, ismeri és meg tudja valósítani a kombóit, ezáltal jó eséllyel magasabb szinten van a rangsorolt meccseken. Ez azonban közel sem biztos, kissé talán meglepő módon. Ugyanis off-meta buildekkel sokan próbálkoznak: van akiknek annyira bejön, hogy trendet indít el vele, mások néhány meccs után elfelejthetik, mert zsákutca. Azonban vannak olyanok, akik erőltetik a különleges buildjeiket, akkor is, ha az nem vált be tökéletesen.

A világon egy hőssel a legtöbbet vietnámban játszott egy idéző. Ő volt az első, aki átlépte a 20 millió mastery pontos álomhatárt, méghozzá magával az ördöggel, Teemoval. Jelenleg már a 21,5 milliót is elhagyta, illetve ő az összes hősre vetített első is 24,2 millió ponttal. Ez egyben azt is jól jelzi, hogy mennyivel többet játszik a kis yordle-lel, mint bárki mással. Ebben a szezonban 93%-ban választotta őt, összességében Malphite nála a második 335 ezer ponttal. Ez némileg hoz neki sikereket, mert jelenleg Smaragd 3 rangban van, aminél azért még van feljebb, de már a játékosok sikeresebb rétegéhez tartozik.

A 21 millió pontja azért is egyedülálló, mert 15 millió felett csak két hős van. Ők Ashe (18 millió) és Heimerdinger (20 millió), de még azt sem mondhatjuk általánosnak, hogy egy hőssel valakinek 10 milliónál több pontja lenne.

A LoL-ban egy hős 7-es szintű lehet. Minden meccsért kapják a játékosok a hősismereti pontot, 21 ezer pont elérésénél lesz 5-ös egy hős. Ennek az égvilágon semmi gyakorlati lényege nincs, nem jár semmi előnnyel, pusztán mutatja, hogy ki mennyit játszott a karakterrel. A 6. és 7. szintet úgy lehet elérni, hogy jól teljesít a játékos egy meccsen. Ahhoz, hogy 6-os legyen a hős, 2-szer kell s- vagy jobb osztályzatot kapni vele, ha pedig már 6-os, akkor három darab s vagy s+ kell a 7. szinthez. Jelenleg 165 hős van, tehát a legmagasabb elérhető szint összesen 1155. Ezt összesen 8-an érték el eddig a világon, és ez azért is érdekes, mert a negyedik helyezett, Makaria egy magyar játékos, sokan a profi LoL-közvetítésekből is ismerhetik.

Ami pedig a legmagasabb szintű játékosokat illeti, szintén elképesztő mérföldeket értek már el egyesek. Még ma sem kis eredmény, ha valaki elérte az 1000. szintet, de az legmagasabb szintű játékos már a 4000-en is túl van. Ezzel majdhogynem egyedülálló, mert a második 3987, viszont a harmadik már „csak" 3438, a negyik pedig 3164. szintű, vagyis jelentősen a világ előtt jár, ami akkor is lélegzetelállító, ha ezeknek a szinteknek sincs sok gyakorlati haszna.