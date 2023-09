Folytatást kap minden idők egyik legjobb e-sport játéka, a CS:GO

Hosszú évek óta várják már a rajongók a világ egyik legjobb e-sport játékának új fejezetét. Az esport1.hu segítségével megmutatjuk, miért lesz úttörő a CS2!

Ahogyan azt mondani szokás, a jó munkához idő kell, a fejlesztő Valve-nál pedig nagyon szeretik használni ezt a közhelyet. Valahol érthető, hiszen a Counter-Strike: Global Offensive (avagy hétköznapi nevén CS:GO) egy évtizeden át tartó töretlen sikere miatt hatalmas kockázatot jelent hozzányúlni a nyerő formulához.

2023-ra azonban a kockázaton túlnőtt az, hogy egyre nehezebbé vált a régi motoron a fejlesztés, pontosabban a toldozgatás-foltozgatás, amit 2015 óta frissítések formájában kapnak a játékosok. Lord Gaben (Gabe Newell a Valve, a játékot kiadó és fejlesztő cég elnöke - a szerk.) is tudta, hogy nem lehet örökkön-örökké a CS:GO-t hegeszteni, kellett már valami új.

„Vannak azok a játékfejlesztők, akik hónapokig, akár évekig tervezik egyáltalán azt, hogy miként vágjanak bele a munkába. Szoros határidőkkel, feszített tempóval és 110%-os precizítással dolgoznak, hogy játékuk aztán a lehető legjobb formában készülhessen el. Na a Valve nem ilyen. Nagyon lesarkítva, egyes fejlesztők az eszükkel dolgoznak, a Valve emberei a szívükkel, még akkor is, ha ez csúszásokhoz, a kelleténél sokkal jobban megnehezített munkafolyamatokhoz és akár elégedetlen játékosokhoz is vezet. Mert a Valve az a bizonyos 1 a 100-ból, nekik ez is működik. Egyszerűen nincs logikus magyarázat, hogy egy olyan játék, mint a CS:GO, hogy lehet ennyire sikeres. Nem a legszebb, nem a legstabilabb, 11 év után is bosszantó hibákkal van tele, legkevésbé sem követi a modern videojátékos trendeket, nem áll be a sorba, ha a játékmenetét érintő változásokról vagy a manapság oly divatos kozmetikai kiegészítőkről van szó. A CS:GO közel sem hibátlan, mégis páratlan és egyedi, ami több ezer órára is a monitor elé szögezheti a játékosokat, az esportnak hála pedig ma már fényes karriert is lehet építeni a játékra alapozva - nyilatkozta Szikora Márk, az Esport1.hu főszerkesztője. - Ebben a meglehetősen nehéz helyzetben kell a hamarosan érkező CS2-nek csodát tennie. Az elvárások az egekben, mindenki azt várja, hogy a Valve újraírja a kompetitív fps-ek fogalmát a játékkal. Egyelőre lehetetlen megjósolni, hogy végül sikerülhet-e nekik, az viszont biztos, hogy már most milliók várják a Counter-Strike 2 megjelenését és az aktuálisan futó zárt béta verzió alapján van okunk bizakodni és bízni a Valve-ban."

Bár a végleges játékmenet és funkciólista egy részét még a mai napig homály övezi és egyelőre csak a fejlesztők műhelyében létezik, néhány újdonságot már egy ideje aktívan tesztelhetnek a játékosok.

Source 2 motor

A CS2 szíve-lelke a Source 2 motorban rejlik, amit 2015-ben, vagyis a CS:GO megjelenése után három évvel adott ki a Valve. Még abban az évben át is ültették Gaben másik kedvenc játékát, a Dota 2-t, amely azóta leginkább a több tízmillió dolláros összdíjazású világbajnokságairól híresült el. A CS:GO viszont nem kapta meg ezt a törődést a fejlesztőktől, hiába volt megannyi érdekes újdonság és vizuális lehetőség, aminek hasznát vehette volna a játék. A fejlesztők olyan megoldásokkal szúrták ki a játékosok szemét, mint a Panorama UI-t, ami lényegében csak egy megjelenésbeli frissítés. A szebb menütől azonban nem lett jobb a játék, a CS:GO közösség pedig joggal érezhette úgy, hogy kimaradt valamiből, egészen mostanáig.

Sub tick-rate

A Source 2 motor mellett a Counter-Strike 2 másik alapköve a ticknél rövidebb frissítési ütem. A szerver korábban diszkrét, ticknek nevezett időintervallumokban értékelte ki a játék világát. A Counter-Strike 2 viszont egy ticknél rövidebb frissítési architektúrát használ, aminek köszönhetően a szerverek ismerik a pontos pillanatot, amikor a játékosok megmozdulnak, leadnak egy lövést vagy gránátot dobnak. Ennek eredményeképpen a karakterük a tick rate-től függetlenül reagál mozgáskor, lövéskor vagy gránátdobáskor, amitől kiszámíthatóbbak lesznek a dolgok. Ez utóbbin pedig az is segíteni fog, hogy mostantól még az ugrásos dobásokat is megoldhatjuk parancsok és trükkök nélkül: egy hangjelzésnek köszönhetően mindig tudni fogjuk, hogy mikor jön el a megfelelő pillanat.

Dinamikus füstök

A Counter-Strike 2 játékmenetbeli változásai közül a legnagyobb durranás, hogy a füstök végre nem 20 évvel ezelőtti videojátékokból származó ködnek néznek ki. Szakszerűen fogalmazva, az új játékban a füstök dinamikusan változó volumetrikus objektumok lettek, amelyeket a kliens helyett, a szerver fog kezelni. De mit jelent ez, ha nem a Valve-nál dolgozol? Azt, hogy a füstök interakcióba lépnek a környezettel, reagálnak a megvilágításra, a lövésekre, a robbanásokra és mindemellett ugyanúgy néznek ki minden játékos számítógépén. A füst mostantól átszivárog a nyitott ajtókon és a törött ablakokon, lefelé és felfelé terjed a lépcsőkön, elnyújtózkodik a hosszú folyosókon vagy akár keveredik más füstökkel is. Ami ennél is izgalmasabb, hogy a golyók és a robbanó gránátok átüthetik vagy elfújhatják a füstöt, hogy rövid időre átláthassunk rajta, ezzel egy sor új stratégiát megnyitva a játékosok előtt.

Fejlesztett VAC

Az új játékkal együtt bemutatkozik a Valve Anti-cheat következő verziója is, a VAC Live. Mint arra a neve is utal, a legnagyobb újdonság itt az lesz, hogy a VAC mostantól valós időben fogja osztani az eltiltást és be is fejezi a meccset a kör végén, ha csalót vagy csalást észlel. A CS:GO egyik legnagyobb problémája a könnyű, sokszor észrevehetetlen csalás volt a közösségi szervereken, ráadásul az eddigi rendszerben egy csaló akár több mérkőzést is végigjátszott, mire a rendszer kiszűrte. Az újításnak az is része, hogy akik nem a VAC által eltiltott játékossal egy lobbyban csatlakoztak a meccshez, azok kapnak tapasztalati pontokat, míg a csaló haverjai nem. Illetve azért sem kell aggódnia majd a játékosoknak, hogy a csaló léte negatívan érintené a rangjukat, mert ilyen értelemben egyszerűen nem fog számítani a meccs. A gyakorlatban pedig úgy néz ez majd ki, hogy amint lecsap a banhammer, jön egy üzenet a chaten, miszerint a VAC Live kitiltott egy játékost és leállítja a meccset. A kör végén pedig máris a meccs vége képernyő köszönti majd a játékosokat, állástól függetlenül.

Felújított pályák

Az új játék megjelenésével számos pályát felújítanak a fejlesztők. A veteránok, akik már aktívan játszottak akár a CS:GO előtti verziókkal is, felülhetnek majd a nosztalgiavonatra, miközben az új cs_italy pályán sétálgatnak, de a profi mezőnynek is több ezer órányi munkát ad majd az, hogy a felújított versenypályákat, mint pl. Inferno, újratanulják. Máshova és máshogy kell dobni a füstöt, máshogy kell A vagy B pontot betámadni vagy kivédekezni: a korábbi izommemóriát kell újraprogramoznia mindenkinek.

A szerencsésebb játékosok már zárt bétában tesztelhetik az új funkciókat, de hivatalos megjelenési dátum egyelőre nincs. A Valve, bár belengette az idei nyarat, szeptember végén még mindig se híre, se hamva a megjelenésnek, az egyetlen nyom, amin elindulhatunk az egy pár napos Tweet a fejlesztők hivatalos profiljáról, amiben ennyi állt:

What are you doing next Wednesday? — CS2 (@CounterStrike) September 20, 2023

Ez a bizonyos következő szerda szeptember 27-ét jelöli. Vajon mire készül a Valve? Vajon jövő hét szerdán piacra dobják a CS2-t?