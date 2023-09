Ilyen járgánnyal furikázik a világ legjobb LoL-osa

A világ legjobbjának tartott, háromszoros világbajnok Faker egy szponzori szerződésnek köszönhetően egy méregdrága elektromos Mercedest kapott ajándékba, miközben már egy másik márka is figyel a garázsában.

Hamarosan, egészen pontosan október 10-én elrajtol a 2023-as Worlds, vagyis a League of Legends világbajnoksága. A világ legjobb csapatai és játékosai összecsapnak, hogy eldöntsék, ki ülhet fel a világ trónjára 2023-ban. A tét tehát óriási, és ez a dél-koreai szervezetek esetében még súlyosabb, ugyanis hazai környezetben mérkőzhetnek meg VB-n a világ talán legerősebb bajnokságának legjobb csapatai. Ez egy olyan élmény, amiben meglepő módon még Lee Sang-hyeoknak, azaz Fakernek sem volt része soha. A történelem során két alkalommal költözött a LoL-világbajnokság a félszigetre, de sem 2014-ben, sem 2018-ban nem volt ott a mezőnyben az SK Telecom T1. A háromszoros világbajnok októberben akár azzal az új járgányával is leparkolhat majd a szöuli aréna előtt, amelyet a legújabb szponzori szerződés részeként ajándékoztak neki.

Az biztos, hogy Faker egy kiváló befektetésnek számít minden brand számára. A 27 éves koreai idéző elképesztő eredménylistával büszkélkedik, példaértékű magatartást tanúsít minden helyzetben, nem keveredik botrányokba, emellett kifejezetten közvetlen a rajongókkal és a médiával. Éppen ezért sokan nem csak, hogy őt tartják a valaha volt legjobbnak, de sokan példaképként tekintenek rá az Idézők szurdokában és a pályán kívül is. Nem véletlen döntött úgy Ola Källenius, a Mercedes-Benz csoport vezérigazgatója, hogy egy ilyen arcra van szükségük. A Faker és Källenius közti kézfogás után a mides kezébe került egy teljesen elektromos Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ kulcsa, amelyből nem sok furikázik az utakon. A modell indulóára 51 millió forint, de felszereltségtől függően elkérhetnek érte akár 60 millió Ft-ot is a kereskedők. Egy igazi luxuslimuzin parkol ezentúl a legenda garázsában, amellyel akár a sarki boltba is kiugorhat, ha épp ehhez van kedve.

A német autómárka nem csak a játékossal kötött szerződést, hanem a csapattal is, így egészen 2025-ig ott virít majd a mezeken az ikonikussá vált ezüstnyíl. Az autós szponzoráció az esportban nem újdonság. A Mercedes-Benz partnere a Riot Gamesnek is, ennek eredményeképpen például 18 karátos fehéraranyból készült bajnoki gyűrűket adományozott az Edward Gaming játékosainak, miután 2021-ben megnyerték a világbajnokságot. Aki pedig csak az LEC adásokat nézi, szintén feltűnhetett nekik a stuttgarti márka, méghozzá az SK Gaming mezén. Ami a T1 üzletet illeti, arról a T1 vezérigazgatója, Joe Marsh izgatottan nyilatkozott.

A T1 és a Mercedes Benz közötti főszponzori megállapodástól azt várjuk, hogy szinergiát hoz az esport-iparág növekedéséhez. Az esport rajongóknak változatos szórakozást fogunk nyújtani a változatos marketing révén."

Azonban nem ez az első eset, hogy egy ilyen csodálatos autóba ülhet be a játékos. Bár azt nem tudjuk, a két német rivális hogy fér meg egymás mellett, de Faker 2 BMW-t is birtokol. Még tavaly mutatta meg a közösségi médiában friss járgányát, amely egy 420i Coupé M Sport, és amelynek ára 33 millió forint körül mozog. Az autó elegáns, fekete zafírmetál színben pompázik, elöl pedig az ikonikus vese alakú hűtőrács található. Gyönyörű ferde tetővonala egyszerre hozza ki szexiségét és eleganciáját. Az esportolónak ráadásul ez már a második BMW-je. Az elsőt, egy matt fekete BMW M550i xDrive Sedan modellt a T1 vezérigazgatója, Joe Marsh ajándékozta neki 25. születésnapjára.Vajon Faker vezetési képességei is olyan jók, mint amennyire ügyesen LoL-ozik?