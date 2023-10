A League of Legends Worlds bajnokságának megnyitó-ceremóniája lassan az Olimpiával is felveszi a versenyt

A LoL Worlds már tíz éve minden ősszel a képernyőhöz ragasztja a rajongókat.

A League of Legends Worlds mindig különleges esemény. A világ minden tájáról érkeznek játékosok, hogy a hetekig tartó megmérettetésen eldöntsék, hogy ki a legjobb. A Riot pedig évről-évre egyre nagyobb felhajtást csap a rendezvény körül. A himnuszok mellett pedig mindig a megnyitó ceremónia az, amire a leginkább készülnek.

2012 - Los Angeles

Az első hivatalos világbajnokság, még 2011-ben nagyon minimalistára sikeredett. Ugyan Európa megszerezte az első és azóta is utolsó bajnoki címét, de az egész rendezvény inkább hasonlított egy lan-partyra, mintsem világversenyre. Viszont a nézettségi számok kiverték a plafont, szóval a Riot egy évvel később már sokkal jobban készült. Los Angelesben igazi színpadot kaptunk, a nézőtéren több ezer rajongó elfért és a produkció méltó volt az alkalomhoz. A megnyitón egy szimfonikus zenekar adta elő a League of Legends betétdalát, a képernyőkön egy montázs pörgött az év legemlékezetesebb profi pillanataiból és most először tényleg úgy érezhettük, hogy ez az év legfontosabb pillanata.







2014 - Szöul

Ekkorra már tagadhatatlan volt, hogy a League of Legends az egyik legnépszerűbb e-sport a világon. Amerikában, Európában, Ázsiában és Óceániában egymás után jöttek létre a Riot által menedzselt profi ligák és ez azt is hozta magával, hogy a Worlds is szintet lépett. A megnyitó-ünnepséget tradicionális koreai-dobosok indították. A közel száz művésztől a rajongók olyan előadást kaptak, ami felvette a versenyt a legnagyobb sporteseményekkel. De a 2014-es év nem csak emiatt volt különleges. Most először a Worlds himnuszt is kapott. Az Imagine Dragons, Warriors című dala olyan hangulatot teremtett az arénában, amit előtte még soha nem láthattunk vagy érezhettünk.







2017 - Peking

Az utóbbi három év nem múlt el hatás nélkül. A megnyitó ceremóniák fokozatosan egyre nagyobbak lettek, egyre több előadó jött a színpadra és persze egyre többen akartak ott lenni a híres bajnokságon. Pont ezért, a 2017-es kínai versenyt a híres Madárfészek Stadionban rendezték. A színpadon táncosok százai láthattuk egyszerre, megint megszólaltak a dobok és felcsendült a Legends Never Die cím óda, ami máig talán a legnépszerűbb Worlds-himnusz. Az előadás már így is az egyik legnagyobb volt a rendezvény történetében, de a Riot még erre is rápakolt egy lapáttal. Az AR-technológia segítségével egy sárkány is tiszteletét tette az ünnepségen.







2018 - Incheon

Ebben az évben a League of Legends Worlds még magasabb fokozatba kapcsolt. Ismét visszatértünk Dél-Koreába, de a cél most nem Szöül, hanem Incheon városa volt. A Glitch Mob, Rise című dala kirúgta a ház oldalát, mint az év himnusza, de nem ez volt az egyetlen igazán emlékezetes pillanat. A Riot Games a tusa alkalmából létrehozott egy K-Pop bandát, amiben a játék négy karaktere kapott helyet. A K/DA formáció pedig egy dallal is készült, ami pillanatok alatt az internet egyik kedvence lett. Az AR ismét visszatért, de most sárkány helyett a digitális előadókat varázsolta a színpadra.







2022 - San Francisco

Végül pedig eljutunk a tavalyi évhez, a legutóbbi Worlds eseményig. Itt gyakorlatilag minden ott volt, amit a korábbi években a Riot bevetett és még talán egy kicsivel több is. A 2022-es év dalát, a STAR WALKIN'-t nem más hozta el nekünk, mint Lil Nas X, akinek a nevét az Old Town Road után az egész világ megismerte. A majdnem 15 perces ceremónián táncosok százaival találkoztunk. A karakterek megint helyet kaptak és egy igazán látványos show keretében mutatták meg, hogy mire is képesek. Az egyszer tuti, hogy az idei állomásnak nehéz lesz még ennél is nagyobb hajcihőt csapnia.