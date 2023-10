A legjobb játékmódok, amiket eddig a League of Legendsben láttunk

Előre bocsájtom, ha valaki azért jött ide, hogy lássa az ARURF-ot a felsorolásban, akkor már most mondom, hogy csalódás éri majd. Nyilvánvaló, hogy szeretjük az agyatlan billentyűzet-csapkodást, de évente egy hétig mindig elég. Ennél voltak sokkal kreatívabb és érdekesebb játékmódok is. Sőt a legjobbak elmentek a PvE irányba, ami sokszor érdekes és friss játékélményt jelentett. Ebben a cikkben kicsit elmerülünk a múltban és egy kis nosztalgikus érzéssel felelevenítjük a kedvenceinket.

HUNT OF THE BLOOD MOON

A The Blood Moon-fesztiválhoz külön készített egy játékmódot a Riot Games, amelyben az assassinok kapták a főszerepet. A csapatok célja 350 pont összegyűjtése volt, ehhez az ellenséges hősöket, Spiriteket, valamint a Demon Heraldokat kellett likvidálni. Ha egy játékos 3 jelzőt begyűjtött, akkor megkapta a Demon Brand-buffot, amelynek köszönhetően az árnyékból csaphatott le a prédára. Egy kifejezetten gyors és izgalmas játékmód volt ez, amellyel először és utoljára 2017-ben találkozhattatok.

DOMINION

Kilóg a sorból a League of Legends: Dominion, ugyanis 2011. szeptember 26-tól egészen 2016. február 22-éig elérhető volt a kliensben. A Crystal Scar térképén 5v5-ben harcoltak egymással a felek azért, hogy minél több pont legyen az övék, miközben likvidálják az ellenséget. Új képességekből, tárgyakból és játék mechanikai elemekből nem volt hiány, mégsem jött össze neki, hogy ne végezze a süllyesztőben. A Twisted Treeline (3v3) mellett a Dominion volt az a mód, amire a legtöbben emlékezhetnek az öregek közül.

ODYSSEY: EXTRACTION

Többször próbálkozott a Riot azzal, hogy igazán érdekes PvE-játékmóddal nyűgözze le a rajongókat. A Star Guardian: Invasion mellett az Odyssey: Extraction tartozott ebbe a kategóriába, utóbbit 2018. szeptember 12-e és október 8-a között érhettétek el. Jinx, Malphite, Sona, Yasuo és Ziggs igyekezett legyőzni ebben a kooperatív kalandban az összes szörnyet, valamint a főellenséget, Odyssey Kaynt. A Crash Site map tele volt izgalmas részletekkel, sőt egy új announcert is készített az eseményhez a Riot. Meg kell említeni, hogy Onslaught nehézségen kifejezetten nagy kihívást jelentett teljesíteni a küldetéseket, így a többszöri újrajátszás garantált volt a játékosok számára.

NEXUS BLITZ

A Nexus Blitz az a játékmód, aminek visszatérésére talán a legtöbben várnak. A Project SLIME 2018. július 31-én debütált a League of Legendsben, majd visszatért 2020-ban. A mini-játékokból összerakott eseménysorozat kreatív, szórakoztató és gyors volt, ezért tényleg megérte akár több száz meccset lejátszani zsinórban. Mivel egy-egy összecsapás maximum 18-20 percig tartott (18. percben elérkezett a Sudden Death, amikor elindultak a bázisról a Nexus Minionok), ezért nem kellett azon aggódni, hogy túlságosan elhúzódnának, mint manapság egyre többször az ARAM-mérkőzések. King of the Hill, Scuttle Racing, Protect the Soraka és még lehetne sorolni azokat a remek megoldásokat, amivel feldobták a készítők ezt a játékmódot.

DOOM BOTS

A Co-Op vs. AI-játékmódon csavartak egyet a fejlesztők úgy, hogy azt annyira ne élvezzék az idézők. Brutálisan felerősített Brandek, Ezrealek, Cho'Gathok, Amumuk, Annie-k, Blitzcrankek, Fiddlesticksek, Galiók, Heimerdingerek, Leonák, Luluk, Luxok, Malzaharok, Morganák, Tristanák, Udyrok, Veigarok, Wukongok, Yasuók, Yorickok és Ziggsek vették át az uralmat a Szurdokban. Egy igazi kihívás volt legyőzni a csaló ellenfeleket, de pont emiatt volt piszkosul szórakoztató eljutni a 15. percig, amikor előjött a The Evil Overlord of the Doom Bots, azaz maga az Ördög (Teemo). 2015-ben került be elsőként a kliensbe, majd 2016-ban visszahozták. Azóta nem hallani arról, hogy mikor cheatelhetnek újra legálisan a botok.