Az LCS egyik legjobb játékosa 15 000 dolláros büntetést kapott nem megfelelő viselkedés miatt

Teljesen mindegy, hogy valaki a Bronz-Liga élharcosa vagy profi, erre a viselkedésre akkor sincs mentség.

A League of Legends a világ egyik legjobb és legnépszerűbb játéka. Viszont a kompetitív oldala és amiatt, hogy a játékosok nagyon is komolyan veszik a meccseket, rendszeresen elgurul az emberek gyógyszere. Röpködnek a beszólások, bizony előfordulnak rasszista megjegyzések és az sem ritka, hogy az egész átfordul személyeskedésbe. Ilyenkor lehet jelenteni azt, aki nem megfelelően viselkedik és a Riot rendszere, főleg az utóbbi években, egész könnyen osztogatja a felfüggesztéseket, de a végleges tiltás sem ritka. A szabályok alól nincs kivétel, sőt a profi szinten még durvább előírások érvényesek, amit most az Cloud9 csapat játékosa, Jang "EMENES" Min-Soo is megtanult.

A jelentés szerint a dél-koreai játékos egy sima meccsen nem tudta türtőztetni magát és nem éppen kedves jelzőkkel illette a csapattársait. Az incidens a Riot elé került, akik úgy döntöttek, hogy vizsgálatot indítanak. A szóban forgó mérkőzésről minden kétséget kizáróan megállapították, hogy EMENES nem viselkedett megfelelően. A chat-üzenetek végigolvasása után kiderült, hogy a Cloud9 midesét senki sem provokálta. Az egész felfordulást ő okozta és egyetlen enyhítő körülményt sem találtak. Ezek után megvizsgálták a korábbi ranked játszámáit és kiderült, hogy nem ez volt az egyetlen, ahol rosszul viselkedett.

Ahogy már fentebb említettük, aki porfinak szegül a League of Legends világában, arra onnantól kezdve más szabályok vonatkoznak. A 2023-as LCS Szabálykönyvben leírtakat, minden a ligában szereplő játékosnak el kell fogadnia. Ha valaki megszegi az abban találtakat, akkor a Riot nem csak tiltással vagy felfüggesztéssel jutalmazhatja a delikvenst, hanem akár további büntetéseket is kiszabhat. Sőt nemcsak a játékost vehetik elő, hanem a csapatot is, amiben szerepel.

Viszont a mostani esetben a csapat biztonságban van. Az ítélet szerint Jang "EMENES" Min-Soo vétkes az ellene felhozott vádakban. A rá kiszabott szankció 15 000 dollár pénzbírság, illetve részt kell vennie egy kurzuson, ahol arról lesz szó, miként kell profiként viselkedni. A relatíve enyhe büntetés annak szól, hogy korábban a dél-koreai játékos nem került ilyen incidensbe. Persze, ha visszaesik, akkor a következő körben már egy sokkal súlyosabb megrovásban részesül majd. Akár a hivatalos verseny engedélye is visszavonásra kerülhet.

Az ítélet egyébként elrettentésnek is nagyszerű. Már az is gond, hogy a LoL-közösségben a toxikus viselkedés egy megszokott dolog. Nyilván a frusztráció egy vesztes-helyzetben előtör az emberből. De annak aztán semmi értelme, hogy rasszista megjegyzéseket tegyen valaki vagy olyat kívánjon a másiknak, amit még a nyomdafesték sem tűr el. A profiknak pedig példát kell mutatni. Nem veszíthetik el a fejüket még akkor sem, ha provokálják őket.