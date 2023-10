Elképesztő izgalmak után dőlt el az utolsó továbbjutó hely sorsa

The match order for day 1 of the #Worlds2023 Swiss Stage:



1⃣ T1 vs TL

2⃣ C9 vs MAD

3⃣ GEN vs GAM

4⃣ JDG vs BDS

5⃣ G2 vs DK

6⃣ NRG vs WBG

7⃣ FNC vs LNG

8⃣ BLG vs KT pic.twitter.com/cpLaC35vM2