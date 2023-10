Itt vannak a legjobb League of Legends Worlds-himnuszok

A LoL-világbajnokság már több, mint 10 éve ülteti a képernyő elé a rajongókat. A Riot pedig már évek óta, minden évben összerak nekünk egy nótát, amiről emlékezhetünk az eseményre. Lássuk mik voltak a legjobbak.

5. Cailin Russo - Phoenix

Egyből kezdünk egy olyan dallal, ami kicsit kilóg a sorból. A Phoenix sokkal melodikusabb és lassabb, mint az átlagos Worlds-himnusz. Cailin Russo és Chrissy Costanza hangja gyönyörű harmóniában forr össze és azt egész iszonyatosan fülbemászó. Külön érdekesség még, hogy a 2019-es világversenyt a kínai FunPlus Phoenix nyerte. Így visszatekintve, amikor az a rész jön, hogy "Repülj, repülj, Főnix, repülj", akkor úgy tűnik, mintha a Riot is nekik szurkolt volna.

4. New Jeans - Gods

A K-Pop és a gaming már évek óta kéz a kézben jár. Amikor kicsit több mint tíz évvel ezelőtt elstartolt a LoL, már akkor volt benne olyan tánc, amit a koreai popzene ihletett. Ez a döntés teljesen egyértelmű volt. A LoL már a kezdetektől iszonyatosan népszerű az ázsiai országban, hogy az ottani közösség kapott egy biccentést, ami egy nagyszerű döntés a marketing osztálytól. De azt persze nem tudták, hogy a nyugati közönség, hogy viszonyul majd ehhez a stílushoz. Viszont, amikor a K/DA csapat összeállt és a POP/STARS napvilágot látott, a siker egyértelmű volt. Így eljutottunk 2023-hoz és idén az egyik legígéretesebb lánybanda kapta a lehetőséget, hogy felénekelje a Worlds-himnuszt.

3. Imagine Dragons - Warriors

A Warriors már alapból is egy iszonyatosan epikus dal, ha pedig ehhez még hozzárakjuk az Imagine Dragons kirobbanó színpadi energiáját, akkor már érthető, hogy miért ez volt az első dal, amit a Riot hivatalosan is himnusznak szánt. 2014 volt az egyik első év, amikor a világbajnokság köré egy igazán nagyméretű showt is pakoltak. Amikor pedig a színpadon több ezer rajongó előtt fellépett a banda, a stadion gyakorlatilag pillanatok alatt a hatása alá került. Ezért gondolják máig soka, hogy abban az évben volt a legjobb megnyitó ceremónia, a Worlds történetében.

2. Glitch Mob - Rise

Ha csak arról van szó, hogy pumpáljon az adrenalin, ha kell egy szám, amitől elkezd forrni az ember vére, akkor a Rise egyértelműen a legjobb. Itt nem vol semmi csicsa, nem voltak különleges elemek. A zúzás már az első pillanatban elkezdődik, ha pedig átadja magát az ember, akkor a végéig dobol a fülében a basszus. Az egyszer tuti, hogy a 2018-as bajnokságon ezzel tüzelték magukat a játékosok és persze a közönség is.

1. Current - Legends Never Die

Arról megoszlik a vélemény, hogy tényleg ez a nóta az, ami a legjobb? De megvan benne minden, ami a korábbi években csak darabokban került elő. Chrissy Costanza hangja egyszerűen gyönyörű, a dal egyszerre fülbemászó és epikus és ugyan nem úgy tolja fel a feszültséget, mint a Rise, de azért a végére így is csatába akarunk vonulni.