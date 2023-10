A legrosszabb League of Legends Worlds-himnuszok

A LoL-világbajnokság már több, mint 10 éve ülteti a képernyő elé a rajongókat. A Riot pedig már évek óta, minden évben összerak nekünk egy nótát, amiről emlékezhetünk az eseményre. Lássuk, mik voltak a legrosszabbak.

Nicky Taylor - Worlds Collide

Csak egy évvel vagyunk azután, hogy a Warriors debütált, mint az első Worlds-himnusz. Az Imagine Dragons dala nagyszerűen illett a világ versenyhez és a közönség is szerette. Nyilvánvaló volt, hogy egy évvel később kell a folytatás. Nicky Taylor egy nagyszerű előadó és a Worlds Collide is egy olyan nóta, ami rendben van, de nem világbajnoksághoz méltó. A melódia fülbemászó, de nincs benne semmi epikus, amitől az embernek felmenne a pulzusa. Márpedig egy egy ilyen megmérettetésre szükség van rá.

Zedd - Ignite

Még mindig csak 2016-ban járunk és a Riot megint kísérletezett egyet a Worlds-zenével. Zedd egy tehetséges DJ, aki a house műfajban szép sikereket ért el. Az ötlet, hogy ő rakhatja össze a himnuszt papíron nem is tűnt olyan rossznak. Viszont az eredmény messze volt attól, amit vártak tőle. Ugyan a dinamika megvan, de a túltolt elektronikus autotune egyszerűen megöli az egészet. Ez a stílus pont ezért nem is kapott azóta túl sok lehetőséget.

Jeremy McKinnon - Take over

Egy kicsit ugrunk most az időben, mégpedig előre 4 évet. Már mögöttünk a Legends never Die és a Pop/Stars is, ami nagyon magasra rakta a lécet. Pont ezért sajnos a Take Over nem működött. Az egész koncepció megint az epikus vonalra akar építeni, de az alaphangulat lassabb és melankolikusabb. Nyilván a hozzá tartozó animáció, tele meglepetésekkel, iszonyatosan jó volt. De arra is inkább a videó miatt emlékezünk, nem a dal miatt. Nyilván ekkor még bőven mindenki otthon volt a pandémia miatt és nem lehetett nagy felhajtást csapni és ez meg is látszik az egészen.

Riot Music Team Ft. Pvris - Burn it all down

A járvány pedig egy év alatt nem tűnt el el és a 2021-es világbajnokság még mindig egy bezárt világnak készült. Sőt, annyira takarékra vették a dolgokat, hogy a himnuszt házon belül rakják össze. Félreértés ne essék, a Riot zene részlege zseniális, ezt már számtalanszor bizonyították. De egy ilyen neves eseménynél azért illik kilépni a komfortzónából. Egyébként az egész gyakorlatilag egy 2.0 verzió, egy évvel korábbról.

LiL Nas X - Star Walkin

Végül pedig ezt a nótát is ki kell emelnünk, mert nagyon megosztja a közösséget. Van aki szerint ez a valaha volt legjobb Worlds-zene, de sokak szerint ez volt a leghitványabb. Valahogy a két véglet között meg nincsenek sokan. Pedig LiL Nas X mindent megtett, hogy olyan zenét rakjon az asztalra, amit szeretnek majd a rajongók.