A Ferrari csapatfőnöke elmondta, milyen út vezetett Hamilton megszerzéséig

A Ferrari kedden mutatta be 2024-es autóját, ennek kapcsán pedig egy sajtótájékoztatóra is szó került a pilóták és a csapatfőnök részvételével. Ahogy Charles Leclerc és Carlos Sainz, úgy Frédéric Vasseur sem úszta meg, hogy a csapathoz 2025-ben a spanyol helyére a Mercedestől igazoló Lewis Hamiltonról kérdezzék az újságírók. A francia szakember korábban dolgozott együtt Hamiltonnal, és a Ferrari is többször tárgyalt már a brit pilótával, így ezek vezettek a február 1-jei bejelentéshez.

Fred Vasseur Hamilton megszerzésének körülményeiről beszélt

Fotó: NurPhoto via AFP/Beata Zawrzel/NurPhoto/Beata Zawrzel