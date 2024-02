Az olasz csapat előbb Lewis Hamilton szerződtetését jelentette be a közelmúltban, majd a 2024-es versenyautójáról is lerántotta a leplet. Az SF-24-es pedig azóta már pályára is gurult a csapat fioranói tesztpályáján. A bejáratás alkalmával a szezon végén távozó Carlos Sainz és Charles Leclerc kipróbálhatta az új autót, és nagyjából 200 km-en át tesztelhette. A maranellói alakulat a bejáratásról egy rövid videót is megosztott a rajongókkal a közösségi oldalán, amely meglehetősen látványosra sikeredett.