A Milton Keynes-i székhelyű csapat szezonindító eseményén jelen volt a csapatfőnök, Christian Horner is, aki ellen a saját csapata vizsgálódik, nem megfelelő viselkedése miatt. Emiatt az elmúlt hetekben beindultak a találgatások Horner jövőjével kapcsolatban. A botrány kirobbanása óta most először nyilatkozott az 50 éves brit szakember, elmondása szerint pedig nem jött jókor az ügy, ám az egész csapat teljes mértékben az előttünk álló bajnokságra koncentrál, és reményét fejezte ki, hogy sorozatban harmadszor is sikerül számukra a duplázás.

A Red Bullnál nincs hatalmi harc Verstappen szerint

