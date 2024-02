Verstappen szerint Hamilton Ferarihoz igazolását kiszivárogtatták

Fotó: AFP

"Szerintem kicsit elsietett volt a bejelentés. Az biztos, hogy mindenkivel remek a kapcsolata, különösen Totóval. De azt is tudja, hogy egy ponton Toto majd azt fogja mondani neki: ‘Sajnálom, tudom, mennyi közös sikerünk volt, de már nem vehetsz részt bizonyos megbeszéléseken. Ez normális az F1-ben. Valószínűleg egy kicsit furcsa, de elég profi vagy ahhoz, hogy megbirkózz ezzel”. Nem mintha most ellenségek lennének. Annyi nagyszerű dolgot ért el az egész csapattal, a Mercedes pedig továbbra is mögötte állnak. Csak tudod, hogy egy idő után már nem tudsz megosztani bizonyos dolgokat. De természetesen amíg az ő autójukban ül, biztos vagyok benne, hogy teljes erőbedobással próbálja majd megnyerni a versenyeket".