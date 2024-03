"Még ha nem is leszek 100 százalékos állapotban, azért remélhetőleg pénteken már jobban fogom érezni magam, mivel akkor jobban tudom a határokat feszegetni, és nagyobb az esély, hogy egy jó időmérőt teljesítsek”.

Mivel továbbra sincs jó állapotban, ezért Sainz nem kezdett jóslatokba, hogy mire lehet képes a folytatásban.

"A köridőkből nehéz bármit is kiolvasni. Felkészülünk mindenre, és megpróbálunk jó időmérőt futni. A pályán rendkívül nagy a tapadás, nagyon tempós, ez pedig fizikailag még jobban megnehezíti a helyzetet. Sokkal megterhelőbb az autó számára, de a versenyző számára is. Nehéz nap, ahogy mondtam, de túl vagyunk rajta. Most pihenek egy kicsit, és megpróbálok erősebben visszatérni pénteken” – fogalmazott a spanyol versenyző, aki a szezon végén távozik a Ferraritól.