„El nem tudom képzelni, hogy Toto Wolff Maxot akarja. Az egyetlen lehetőség az, hogy ezzel csak a Red Bullt akarja bosszantani. Nem látom magam előtt, ahogy a Mercedesben ül Verstappen, azok után, ahogy korábban éppen ellene elbukták a világbajnoki címet” – mondta Villeneuve, aki szerint Verstappen is vágyhat új kihívásra.

„Több játszma is van a Red Bullon belül, amit követni is nehéz. Kérdés, mi lesz, ha távozik Chris Horner. Nélküle is ugyanolyan jó lesz a csapat? Verstappen nélkül is nyerne a csapat? Sok a kérdés, de az biztos, hogy Max azért nyer, mert jó a kocsija, a Red Bull pedig azért, mert van egy kiváló pilótája. Ugyanakkor nem ő az egyetlen jó pilóta, lehet, hogy Alonso is csak nyerne ezzel a kocsival. Biztos vagyok benne, hogy Max azt hiszi, a Mercedes és a Ferrari pilótájaként is nyerne, és így is kell tennie. Lehet, hogy így van, de addig nem fog kiderülni, míg ez nem történik meg. Mos jobb mint Pérez és ez nagyon jól néz ki, de azt sem tudjuk, Pérez mennyire jó, csak azt, hogy nem annyira jó, mint Verstappen” – elmélkedett Villeneuve.

