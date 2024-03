Megint Ausztráliában esett ki Verstappen

Melbourne-ben hiába indulhatott megint az élről, és vezetett is a versenyben, a harmadik körben ki kellett állnia a versenyből a Red Bull pilótájának, Max Verstappennek, aki még a verseny alatt nyilatkozott. A holland jobb hátsó kerekén ragadt be a fék, ami előbb füstölni kezdett, majd ki is gyulladt, az alkatrészek pedig annyira roncsolódtak, hogy nem is tudta folytatni a versenyt, amit így a Ferrari és Carlos Sainz nyert meg.