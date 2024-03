Helmut Marko ráadásul a Red Bull osztrák vezetését is maga mögött tudhatja, amit jelzett is Szaúd-Arábiában, ahova a bikások ügyvezető igazgatója, Oliver Mintzlaff oldalán érkezett meg. Horner az interjúban igyekezett tisztázni, hogy mi a főtanácsadó szerepe a Red Bullnál. A csapatfőnök szerint mindenkinek megvan a maga szerepe, bármi is legyen az.

Ez a csapat hihetetlenül sikeres, és hosszú időn keresztül óriási stabilitással rendelkezett, és ez volt a sikerünk egyik kulcsa

– tért rá a jelenlegi helyzetükre Horner. - Helmut a Red Bull tanácsadója, és természetesen a fiatal pilóták programja is egyértelműen az ő irányítása alatt áll.”