A Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíj sztárja élete első futamát teljesítő Oliver Bearman volt, aki a vakbélműtétre szoruló Carlos Sainzot helyettesítette a Ferrarinál. A 18 éves éves pilóta a hetedik helyen végzett Dzsiddában, azóta pedig mindenki azt találgatja, mi lesz vele a jövőben. Bearman egyik pillanatról a másikra a figyelem középpontjába került, a The Sun pedig meg is találta a brit pilóta csoda szép barátnőjét, aki valóságos sztár a TikTokon, mellette pedig joghallgató és még modellkarrierre is készül.

A The Sun azt írja, hogy a 21 éves joghallgató Estelle Ogilvy kapcsolatban áll a 18 éves autóversenyzővel, aki a hétvégén debütált az F1-ben. A 21 éves Estelle Ogilvy a Ferrari 18 éves pilótájának, Oliver Bearmannak a barátnője

Fotó: silly_lettuce@instagram

Az angol bulvárlap kiemeli, hogy hamarosan ő is reflektorfénybe kerülhet, mivel nemrég részt vett a svájci Longines óragyártó cég fotózásán. A The Telegraph szerint a fotózás még decemberben zajlott South Kensingtonban, a képeket pedig az James Kelly készítette, aki korábban olyanoknak fotózott, mint Dua Lipa és Kylie Minogue. A 21 éves Estelle Ogilvy jogot tanul és rengeteg követője van a TokTokon

Fotó: silly_lettuce@instagram

Azt egyelőre nem tudni, hogy a 21 éves szépségnek azóta volt-e további fotózása, mindenesetre Estelle Ogilvy az interneten jelentős rajongótáborra tett szert. Estelle rendszeresen oszt meg divattal és életmóddal kapcsolatos posztokat az Instagramon és a TikTokon - ahol 100 000, illetve 75 000 követővel büszkélkedhet.



Estelle TikTok-on található klipjeinek többségében a ruháit mutatja be. Gyakran több tízezres nézettséget produkál a rövid videóival, amelyekben hátrál a kamera elől, és megmutatja követőinek, hogy mit visel. Estelle Ogilvy és Oliver Bearman egyelőre titokban tartják a kapcsolatukat

Fotó: silly_lettuce@instagram Estelle egyik videóját, amely a 2023-as kedvenc ruháit mutatja be, több mint 150 000-en látták a TikTokon.



Azt is megosztotta követőivel, hogy szívesen vásárol a Vinteden, az online piactéren, ahol a felhasználók használt tárgyakat vásárolhatnak és adhatnak el.

A 21 éves szépség posztgraduális jogot tanul, és azt tervezi, hogy utána ügyvédi vizsgát tesz. Annak ellenére, hogy románcuk a hírek szerint jó ideje tart, Estelle Ogilvy és Oliver Bearman egyelőre nem posztolnak egymásról a közösségi médiában.