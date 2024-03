– azokat viszont hónapokon keresztül látogathatják az érdeklődők. Így van ez Bécsben, a METAStadtban is, ahol várhatóan júniusig mutatják be a Forma–1 történetét. A magyar rajongók számára kedvező ez a helyszín abból a szempontból, hogy előzetes időpontfoglalás esetén viszonylag kis költséggel el lehet jutni oda, majd a megtekintés után vissza, mindezt egy nap leforgása alatt. Így tettünk mi is.

A belépés után természetesen Niki Lauda az első, akit meg lehet látni

Fotó: Origo

Az esemény 3000 négyzetméteren, 7 különböző, tematikus szobában várja a látogatókat minden egyes nap. Már 25 eurótól lehet vásárolni jegyeket félórás idősávokra, de amint valaki bemegy, az már nincs megszabva, hogy mikor hagyja el a kiállítást. Belépés után az osztrákok háromszoros Forma–1-es világbajnoka, Niki Lauda fényképe és az ismert „a Forma–1-ben csak akkor nyersz, ha túlélsz" mondása előtt lehet felvenni a fejhallgatókat, amelyeken keresztül angol vagy német nyelven hallgathatóak a különböző dokumentumfilmek, amelyeket a bejárás során vetítenek.

Volt egyszer egy Forma–1