Az F1-es időmérőkön többször is kellemetlenség adódott abból, hogy egyes versenyzők túl lassan haladtak a pályán, miközben a többiek gyorskört futottak. Ezt a balesetveszélyes és a Forma-1-re rossz fényt vető jelenséget már a tavalyi szigorításokkal igyekezett mérsékelni az FIA, amely néhány napja úgy döntött, további szabályozásokat vezet be. Ennek értelmében az volt a cél, hogy ne csak a két safety car-vonal között, hanem az összes sportbírói szektorban is tartsák magukat a versenyzők az előírt maximumidőhöz.

Visszavonta korábbi döntését az FIA