A szezonnyitó Bahreini Nagydíj szabadedzései alapján lehetett reménykedni abban, hogy szorosabban indul az év a Forma–1-ben, mint ahogy a 2023-as szezon véget ért. Végül azonban Max Verstappen és a Red Bull olyan dominanciát mutatott a szahíri futamon, hogy már most nehéz elképzelni, hogy ne legyen újabb címvédés az egyéni és a konstruktőri pontversenyben is. Reálisan nézve egyetlen módja van, hogy izgalmas legyen az év: ha a Christian Horner csapatfőnök körül kialakult botrány rányomja a bélyegét a Red Bull csapatának és embereinek idényére. Márpedig úgy tűnik, még Jos Verstappen is mindent megtesz ennek érdekében.

Bő egy hónapja tart a Horner-botrány – de még meddig fog? A Red Bull főnöke, Christian Horner ellen február elején indult belső vizsgálat „helytelen viselkedés" vádjával, miután a csapat egy női alkalmazottja feljelentést tett ellene. A csapatot 2005 óta irányító Horner ügye heteken át zajlott, az 50 éves brit szakembert a Red Bull GmbH vezetői lemondásra kérték, de ő nem tette, helyette mindent tagadott. A csapatfőnök állítólag szexuális jellegű üzeneteket és képeket küldött az alkalmazottnak (ezeket egy névtelen, nem hivatalos e-mailben később el is küldték az F1 munkatársainak), és megpróbált megegyezni a nővel – 760 ezer eurót (300 millió forint) ajánlott azért, hogy rendezzék az ügyet –, de egyik bizonyíték sem bizonyult hitelesnek. Egyes források szerint ugyan

már készen voltak azok a dokumentumok és közlemények amelyek Horner kirúgásáról szóltak, ám az utolsó pillanatban mégis felmentették őt. A szezonnyitó bahreini hétvégét megelőző napon ugyanis a Red Bull bejelentette, hogy nem találták bűnösnek az ellene felhozott vádakban, azaz maradhat a helyén, továbbra is ő lesz a Forma-1-et az elmúlt években uraló világbajnok csapat főnöke. Christian Horner ügye tartja lázban a Forma–1-et

A döntés után a rivális csapatfőnökök közül többen is kifogásolták, hogy csak egy belső vizsgálat történt az ügyben, talán éppen ennek eredményeként az F1 és a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) vezetője, Stefano Domenicali és Mohammed bin Szulajm úgy döntött, a szervezeteik a napokban megbeszélést folytatnak, és beavatkozhatnak a Horner-botrányba. Ám addig is szinte naponta változnak az információk az üggyel kapcsolatban. A Red Bull ugyanis lényegében semmilyen konkrétumot nem árul el, Christian Horner mindent tagad, ami miatt már egy teljes hónapja folyamatosan kérdések és összeesküvés-elméletek fogalmazódnak meg.

Mi történik a Red Bullnál a háttérben? Rengeteg fontos ember van a Red Bull GmbH vezetésében, és szinte törvényszerű, hogy nem mindenki ért egyet mindenkivel. A hírek szerint ezek okozzák a belső feszültséget, Horner pedig annak köszönheti az állását, hogy a tulajdonjogot 51%-ban birtokló, thaiföldi Chalerm Yoovidhya bízik benne. A 49%-ban tulajdonos Mark Mateschitz ugyanis – Oliver Mintzlaff vezérigazgatóval együtt – úgy hírlik, már szeretné kirúgni a Forma–1-es csapatfőnökét, ám az ügyben a thaiföldiek döntenek. Ami a Forma–1-es részleget illeti, a Red Bull kulcsemberei közé jellemzően Horner mellett a tervezőmérnök Adrian Newey-t és a tanácsadó Helmut Markót sorolják. Márpedig közöttük sincsen minden rendben, sajtóértesülések szerint Horner és Marko már hónapok-évek óta nincs jó viszonyban egymással, a mostani botrány pedig végleg elválaszthatja egymástól a vezetőség tagjait.

Adrian Newey Hornerhez hasonlóan 2005 óta dolgozik a Red Bullnál

Fotó: Getty Images via AFP / Getty Images via AFP/2023 Getty Images Az F1-Insider úgy tudja, Adrian Newey a közelmúltban inkább a Marko-táborhoz csatlakozott, így Horner és a thaiföldi tulajdonos egyedül maradt. Egyedül, ugyanis a korábbi F1-s pilóta, Jos Verstappen is Marko oldalán áll. Noha az idősebbik Verstappennek komoly beleszólása nincs a Red Bull ügyeibe, az mégiscsak jelent valamit, hogy a fia a csapat színeiben háromszoros világbajnoki címvédő a Forma–1-ben. Jos Verstappen a Bahreini Nagydíj után arról beszélt, hogy Hornernek távoznia kell – több helyen is megjelentek olyan hírek, hogy az is motiválja az expilótát, hogy ő akar lenni a Red Bull következő főnöke, vagy legalábbis egy fontos pozíciót szeretne megszerezni a csapatnál. Amennyiben viszont Horner a posztján marad, úgy az édesapja szerint Max Verstappen távozhat a Red Bulltól – a Mercedeshez.

Max Verstappen sorsa hónapokon belül eldőlhet Ez a hirtelen csapatváltás lehetetlennek tűnhet, ugyanis Max Verstappen szerződése 2028 végéig szól a Red Bullnál, ám a hírek szerint szerepel benne egy záradék, amely lehetővé teszi, hogy távozzon a Milton Keynes-i istállótól, ha a legfőbb bizalmasának számító Helmut Marko otthagyja a csapatot. A háromszoros világbajnok továbbra is csak annyit szólalt meg a témában, hogy őt az autó teljesítménye érdekli, márpedig az rendkívül közel van a tökéleteshez. Marko viszont úgy nyilatkozott, a záradék életbe lépése esetén ő nem állna a holland pilóta útjába.

Jelenleg a legtöbben azt tartják a legvalószínűbb forgatókönyvnek, hogy Horner marad a Red Bullnál, és emiatt Newey és Marko is távozik onnan. Sokan úgy tartják, hogy Horner hiába van jó kapcsolatban Verstappennel és a menedzserével, Raymond Vermeulennel, az ügy ebben az esetben valóban a holland világbajnok távozását eredményezheti. A Red Bullnál kitört fejetlenség Max Verstappen visszavonulását is eredményezheti

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Gongora/NurPhoto Ennek némileg ellentmond, hogy egy ennyire domináns csapattól, mint a Red Bull, Verstappen miért váltana mondjuk a Mercedeshez. Azért az Ezüstnyilakat tartják erre esélyesnek, mert a két fél között már korábban is volt kapcsolat, és a brackley-ieknél van az egyetlen hely, ami a 2025-ös szezonra biztosan megüresedik, Lewis Hamilton Ferrarihoz igazolása miatt. Ám van 12 olyan pilóta a jelenlegi mezőnyben, akinek az idei év végén lejár a szerződése az aktuális csapatánál, így hatalmas körforgás várható az idény végeztével. 2026-tól pedig jönnek a szabályváltozások, amelyek teljesen felboríthatják az erősorrendet. Ami viszont a legkomolyabb veszélyt jelenti, hogy Max Verstappent a csapatnál kitört botrány végleg elijesztheti a teljes Forma–1-től. A most 26 éves holland pilóta már többször nyilatkozott arról, hogy nem akar 40 éves koráig versenyezni, mert más dolgokkal is akar foglalkozni az életben. A háromszoros világbajnok többször felszólalt az olyan szabályváltozások ellen, amelyek szerinte leginkább arra jók, hogy őket és a csapatokat még jobban leterheljék, márpedig Verstappen tényleg olyan pilótának tűnik, aki szenvedélyből űzi a sportágat és nem a rekordok, csupán a sikerek és a versenyek motiválják. El lehet hinni tehát neki, hogy őt valóban nem érdekli, mi történik a háttérben, csak az, hogy legyen alatta egy jó autó a pályán. Ám ahogy alakul jelenleg a Red Bull-botrány, úgy nehéz elképzelni, hogy egy minden fél számára kedvező végkimenetel történik. Márpedig ha Horner marad, akkor Jos Verstappen távozásra kényszerítheti a fiát, és egy másik csapatnál aligha lenne ennyire sikeres a holland. És azt talán a Verstappen-ellenes szurkolók sem akarják, hogy egy-két éven belül inkább a visszavonulás mellett döntsön minden idők egyik legjobb pilótája.