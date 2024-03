A Forma-1-es pilóták szeretnek és tudnak is panaszkodni, ez nem újdonság. És bármilyen hihetetlen, néha még igazuk is van. Mint most, amikor többen is újra felemelték a szavukat az autók rendkívül alacsony, a versenyzők egészségét is veszélyeztető padlólemeze ellen.

A szívóhatású autók új korszaka 2022-ben kezdődött, akkor szinte az egész mezőny arra panaszkodott, hogy "delfineznek", azaz ugrálnak alattuk az autók. Ezt a gyerekbetegséget azóta már kikezelték a mérnökök, de a konstrukció sajátosságából fakadó, hihetetlenül alacsony padlólemezek továbbra is megmaradtak. Legutóbb a Szaúdi Nagydíjon lehetett látni, hogy szikrázott az autók alja a dzsiddai pályán.