Nagyon várom, hogy megmutathassam, hogy mire vagyunk képesek a Virtuosival. Új korszak kezdődik most a pályafutásomban,

ami nem jöhetett volna létre a szüleim, valamint a partnereink nélkül. Köszönöm szépen nekik a lehetőséget!" - árulta el Molnár Martin.

A 15 éves tehetség 2018 óta versenyszerűen gokartozott, az elmúlt évek során a családjától távol, Olaszországban élt. Hétről hétre azokban az olasz sorozatokban, például a WSK-ban, a Champions of the Future és a CIK FIA Európa-bajnokságban edződött, amelyek évtizedek óta a későbbi Forma-1-es pilótákat és más kategóriák kiválóságait is kinevelik.