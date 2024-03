A csapat egyi fontos mérnöke, Andrew Shovlin elmondtam mélyre kellett ásniuk az első két futam után, és alapvető dolgokon kellett változtatniuk a hétvégi, Ausztrál Nagydíj előtt.

„Sok adatot gyűjtöttünk eddig, egyeztettünk az aerodinamikai csapattal és a többiekkel is, remélem, jó úton indultunk el. Az egyensúllyal voltak gondok, így ez olt az első feladvány. A pilótáknak bízniuk kell az autóban, különben felesleges kockázatot kell vállalniuk. A tapadásunk sem volt az igazi, a pattogással is volt gond már a kvalifikációban is, főleg ezeken dolgoztunk” – mondta Shovlin, aki szerint az autó korábbi gyorsaságát is vissza kell szerezniük.

