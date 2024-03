A wokingi csapat a tavalyi Forma-1-es idényt hátrányban kezdte, mivel nem tudták elérni az autó fejlesztési céljait. Aztán Ausztriában érkezett egy komolyabb fejlesztési csomag, amivel a McLaren jelentősen felforgatta a mezőnyt, és jókora meglepetést szolgáltatva a Red Bull egyik legnagyobb kiívója lett. A McLaren az idei szezonnak is azzal a céllal vágott neki, hogy képes lesz rendszeresen a dobogós helyekért, sőt, akár a győzelmekért is csatázni, a szezon első két futama azonban rávilágított, hogy a McLaren nemcsak a Red Bull-lal, de a Ferrarival szemben is lemaradásban van.

Lando Norris a csapat brit pilótája utalást tett rá, hogy a tavalyival ellentétben idén nem lesz nagyobb fejlesztési csomagja a McLarennek, legalábbis a közeljövőben biztosan nem. Norris szerint továbbra is vannak olyan területek, amiken dolgozniuk kell, ha tovább akarnak fejlődni.