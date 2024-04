Pénteken derült ki, hogy Nico Hülkenberg, a Haas Forma-1-es csapatának német pilótája jövőre a Saubernél, majd annak átalakulása után a gyári Audi istállónál folytatja pályafutását. Az egyelőre kérdéses, ki lesz az Audi másik pilótája, de egy ideje már arról szólnak a hírek, hogy a német csapat fő célpontja Carlos Sainz, akinek Lewis Hamilton érkezése miatt biztosan távoznia kell a Ferraritól az év végén. A spanyol pilóta esélyeit nagyban növeli, hogy édesapja, a kétszeres ralivilágbajnok, idősebb Carlos Sainz évek óta az Audi Motorsport különféle csapataiban versenyzik, idén januárban például megnyerte a Dakar ralit, ami a márka első sikere volt a világ legkeményebb tereprali versenyén.

Carlos Sainz (jobbra) lehet idén a Red Bull első számú kihívója

Fotó: AFP

A Red Bull tanácsadója Sainz formáját dicséri

Sainz idén szenzációs formában van, ami miatt több csapat figyelmét is felkeltette, többek között a Mercedes és a Red Bull is érdeklődik iránta. Az energiaital-gyárosok azonban még nem döntöttek arról, hogy ki lesz a háromszoros világbajnok Max Verstappen csapattársa 2025-ben, miközben az Audi mihamarabb döntést vár Sainztól. A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko szerint Sainz már kapott is egy több évre szóló ajánlatot az Auditól.

Sainz jelenleg remek formában van. Úgy tudom, három évre szóló nagyszerű ajánlatot kapott az Auditól, de viszonylag hamar kell döntést hoznia. Mi viszont nem fogunk egyhamar dönteni, nem hagyjuk, hogy ilyesmivel nyomást gyakoroljanak ránk. De természetesen válogatunk

– mondta az osztrák szakember az OE24-nek.

Tovább is rejtély, hogy ki lesz Verstappen csapattársa a Red Bullnál

Helmut Marko korábban megerősítette, hogy Sergio Pérezzel és a Ferrari pilótájával is tárgyalnak arról, hogy ki legyen a Red Bull másik pilótája Max Verstappen mellett, ám elárulta, hogy a mexikói hároméves szerződést akar kapni, amit szerinte biztosan nem fognak megadni neki, miközben arról is beszélt, hogy szerinte az Audi ajánlatával nem akarnak versenyezni.

Helmut Marko szerint nem fognak egyhamar döntést hozni arról, ki legyen a másik pilóta a Red Bullnál

Fotó: AFP

Sainz a Forma-1-es első éveit a Red Bullnál töltötte, pontosabban a bikások testvércsapatánál, a Toro Rosso juniorcsapatánál. Így arra a felvetésre, hogy Sainz esetében tudnák, hogy mire számíthatnak, Marko azt felelte:

"Nos, akkor még nagyon fiatal volt. Mostanra azonban nagyszerűen fejlődött és hihetetlen formát mutat."

Hirdetés: Ha kedvet kapott a fogadáshoz, keresse fel a Szerencsejáték Zrt. Tippmix Pro oldalát, ahol azonnal fogadhat, játszhat, nyerhet.