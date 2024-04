– mondta a Red Bull tanácsadója.

Sainz annak ellenére, hogy vakbélgyulladás miatt kihagyta a Szaúd-arábiai Nagydíjat, mindössze négy ponttal van lemaradva csapattársa, Charles Leclerc mögött. A spanyol az eddigi három közös versenyükön egy futamgyőzelmet és további két dobogós helyezést szerzett.

Dr. Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója

Fotó: NurPhoto via AFP

Hamilton hamarosan megüresedő mercedeses ülése is Sainz lehetséges célpontjai között lehet, de az Aston Martin és a Red Bull is szóba jöhet. Marko úgy véli, hogy a silverstone-i bázisú alakulatnak több lehetősége is van, de Marko igyekezett elhatárolódni a kérdéstől.