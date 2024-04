Mindenki tisztában van azzal, hogy ez nem könnyű feladat. Valójában rendkívül nehéz, és ezért nagy tiszteletet érdemelnek a versenytársak. Ahhoz, hogy elöl harcolhassunk, emelnünk kell a szinten, muszáj fejlődnünk.”

Elmondta, hogy az 1970-es évek elején, amikor elindult az F1-es projektjük, mindenki nevetett rajtuk, ők viszont erősek voltak.

"Most is ezekre a nehéz pillanatokra akarunk építeni. Tudjuk, hogy mindenkinek vannak jobb és rosszabb időszakai. Mi most az utóbbiban vagyunk, de arra fogjuk használni a lehetőséget, hogy erősebbé váljunk, és a csapatnál is el fogjuk végezni a szükséges változtatásokat a célok elérése érdekében. A jelenlegi autó még az előző vezetés eredménye, de az a fontos, hogy mit csinálunk most. Én pedig boldog vagyok ezzel. Persze az út nagyon hosszú, és sokat kell fejlődnünk.”

Egy ilyen rossz kezdés után azt gondolhatnánk, az Alpine inkább bedobja a törülközőt az idei évre, és teljes egészében a jövőre fókuszál, de ez nem opció számukra. Időközben pedig ők is gőzerővel dolgoznak a 2026-os hajtóegységen.