Alain Prost szerint Lewis Hamiltonnak nem várt nehézségei lehetnek majd a Ferrarinál, mert a francia szerint teljesen más kulturális háttere van a csapatnak, ahol a munkamorál is egészen más. Prost 1990-ben és 1991-ben volt a Ferrari pilótája, de vezette a McLarent is, így vannak olasz és brit tapasztalatai is.

Alain Prost szerint jól is elsülhet Lewis Hamilton váltása

Fotó: Miguel MEDINA / AFP