Nem fogok hazudni, fontos szempont volt. Nem volt értelme egy egyéves projektre elköteleznem magam. Nem arról van szó, hogy máshol lett volna egyéves ajánlat, vagy valami, egyszerűen csak tisztáztam az Astonnak az első megbeszéléseken, hogy minden, amit együtt építünk, egy vonzó része a projektnek. Számomra elengedhetetlen volt, hogy egy új projekt részeként lépjek át az új szabályok közé. A döntésnek része volt az is, hogy az Aston 2026-tól a Hondával lesz, és hogy leszerződtek az Aramcóval, a világ legnagyobb és legjobb partnerével. Nagyszerű, tehetséges embereink vannak most a csapat műszaki részlegén, akik jó hasznát fogják venni az új szélcsatornának és az új létesítményeknek Silverstone-ban. Nagyon sok tényező volt, ami nagyon vonzóvá tette, hogy 2026-ra is az Astonnál maradjak.