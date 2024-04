Az 1994-es Forma-1-es idényben előzetesen Michael Schumacher és Ayrton Senna csatáját várták a szurkolók. Az akkor még világbajnoki cím nélkül rendelkező Schumacher Benetton-Forddal, a háromszoros (1988-ban, 1990-ben és 1991-ben) vb-győztes Senna pedig Williams-Renault-val versenyzett. Az első két versenyhétvége időmérőjét Senna nyerte, de Brazíliában és Japánban sem tudott célba érni, a német rivális így két futamgyőzelemmel 20 pontos előnyre tett szert. Így érkezett meg a mezőny Imolába, a szezon harmadik versenyhétvégéjére.

Rubens Barrichello komolyabb sérülés nélkül megúszta az ijesztő balesetét az imolai szabadedzésen

Fotó: CHRISTOPHE SIMON / AFP

Roland Ratzenberger és Ayrton Senna tragédiája

A San Marinó-i Nagydíjnak már a pénteki szabadedzésén is intő jel volt Rubens Barrichello óriási balesete a célegyenes előtti Variante Bassa kanyarban, a fiatal brazil azonban a következő két nap történéseit látva nagyon szerencsésen megúszta az ütközést. A szombati kvalifikáción a 33 évesen a szezonban az F1-hez csatlakozó Roland Ratzenberger MTV Simtek Ford autója első szárny nélkül, közel 300 kilométer per órás sebességgel ütközött a falnak a Villeneuve-kanyarban, többé pedig már nem tért magához az osztrák pilóta. Azonban Ayrton Senna (aki riválisa halála miatt először el sem akart indulni a versenyen) vasárnapi tragédiája az, ami miatt a leginkább megmaradt az emberek emlékeiben a hétvége. A háromszoros világbajnok brazil a hetedik körben az első helyen haladt, amikor a Tamburello előtt a Williams-Renault megcsúszott, 211 kilométer per órával a betonfalnak csapódott. A brazil pilótát este 18 óra 37 perckor, a bolognai Maggiore-kórházban nyilvánították halottnak.

Ayrton Senna vezette a versenyt, amikor a 7. körben bekövetkezett a tragédia

Fotó: AFP / AFP/2004 AFP

Így emlékezett Senna utolsó óráira az érte küzdő orvos

„Emlékszem a vérre, a helikopterútra, a csöndre és a barátja, [Gerhard] Berger könnyeire – nyilatkozta évekkel a tragédia után a brazil legenda életéért folytatott küzdelemben részt vevő egyik orvos, Dr. Giovanni Gordini. – Azonnal aggódni kezdtem, mivel az a kanyar rossz emlékeket ébresztett bennem Gerhard Berger 1989-es balesetéről, amikor beszorult az égő Ferrarijába, és csak a tűzoltók gyors beavatkozása mentette meg. Felültem a robogómra, és a Tamburello felé vettem az irányt. Néhány perccel Sid Watkins professzor után érkeztem a helyszínre.

Senna ekkor még magától lélegzett, de már kómába esett. Rengeteg vért veszített a jobb szeme fölötti sebből, valamint a Williams leszakadó felfüggesztése eltörte a nyakát.

Mindannyian azonnal megértettük a helyzet súlyosságát, és úgy döntöttünk, hogy helikopterrel a Maggiore-kórházba szállítjuk."