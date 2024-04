A Max Verstappen által megnyert sprintfutam végén a negyedik helyen haladó Carlos Sainz Fernando Alonsóval csatázott, ám mindkét pilóta rajtavesztett, hiszen Alonso defektet kapott, Sainz mellett pedig Sergio Pérez és Charles Leclerc is elment – majd mindkét spanyol versenyzőt beidézték a versenyfelügyelők (eredmény még nem született). A csapattárs Leclerc-rel ráadásul nagy harcot vívott Sainz, össze is ért a két Ferrari, de végül Leclerc, Sainz sorrendben a 4., 5. helyen be tudták fejezni a versenyt. A monacói már a csapatrádión is jelezte, hogy szerinte beszélni kell arról csapaton belül, hogy Sainz harciasabb vele, mint másokkal szemben, majd a leintés után is részletezte a véleményét.

Carlos Sainz dobogós lehetett volna, végül egyik Ferrari sem végzett a legjobb háromban a Kínai Nagydíj sprintfutamán

Fotó: PEDRO PARDO / AFP