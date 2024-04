A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner körül februárban kirobbant zaklatási botrány hatására már az elmúlt hetekben is úgy tűnt, nagy változások mehetnek végbe a csapatnál. Erre utal a nemzetközi szaksajtóban csütörtökön megjelent hír, miszerint az osztrák istálló tervezője, Adrian Newey is szeretné elhagyni a csapatot. Korábban már jelentek meg olyan hírek, miszerint Newey akár a visszavonulás mellett is dönthet, ezúttal azonban az tűnik valószínűbbnek, hogy minden idők egyik legsikeresebb F1-es tervezője, a csapatnál 2005 óta dolgozó 65 éves brit mérnök ehelyett egy riválishoz, a Ferrari csapatához távozhat az idei szezon végén.

Adrian Newey távozhat a Red Bull csapatától

Fotó: Getty Images via AFP/2023 Getty Images

Sajtóhírek szerint Horner és Newey ugyan sokáig jó kapcsolatot ápoltak, de ez a viszony az elmúlt időszakban megromlott, és

úgy tűnik, hogy amennyiben a csapatfőnök a botrány kirobbanása után valóban marad az energiaitalosoknál, úgy Newey távozna.

Christian Horner korábban azt mondta, hogy akarata ellenére nem akar senkit a csapatnál tartani, de az egyik legfontosabb emberét minden bizonnyal akkor sem szívesen engedi el, ha valóban megromlott kettejük kapcsolata.

A Red Bull reagált Adrian Newey távozásának hírére

A gpblog.com azt írta, hogy a média képviselőinek

azt válaszolta a Red Bull Racing Forma-1-es csapata, hogy semmit nem tud a 2025 végéig érvényes szerződéssel rendelkező Adrian Newey távozási szándékáról, vagy arról, hogy egy másik csapathoz csatlakozna.

A korábban a Williams és a McLaren csapatánál is dolgozó Newey segítségével a Red Bull 2010 és 2013 között négy egyéni és négy konstruktőri címet nyert, 2021 óta pedig további három egyéni és két konstruktőri világbajnoki cím szerepel a csapat neve mellett.

A 2024-es Forma-1-es szezon május első hétvégéjén, a sprintfutamos Miami Nagydíjjal folytatódik. Öt versenyhétvége után a 110 pontos Max Verstappen 25 ponttal vezeti az összetettet a Red Bull-os csapattárs Sergio Pérez előtt, a harmadik és negyedik helyen pedig a két Ferrari áll, Charles Leclerc 76, Carlos Sainz 69 ponttal.

