A teljesítményével elégedett Fernando Alonso szerint tavaly május óta a a legjobb versenye volt a Japán Nagydíj, amelyen hatodikként zárt, és a pályafutása során is ott van az öt legpozitívabb hétvégéje között a szuzukai. A hajrában az Aston Martin spanyol pilótáját Oscar Piastri és George Russell is fenyegette, de a két rivális végül csak egymással csatázott. Mint Alonso elmondta, volt még benne tartalék, de azért akarta, hogy Piastri szorosan üldözze őt, hogy a még frissebb gumikon köröző Russell ne tudja megelőzni az emiatt DRS-t használó ausztrált – hasonlóan ahhoz, ahogy Carlos Sainz is megőrizte az első helyét a tavalyi Szingapúri Nagydíjon.

Fernando Alonso hatodik lett a Japán Nagydíjon

Fotó: Philip FONG / AFP