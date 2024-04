A Max Verstappen által megnyert első és harmadik gyakorlás ellenére voltak problémái mindkét Red Bullnak, miközben a Ferrari látszólag tartalékosan zárta a Japán Nagydíj szabadedzéseit, így kérdéses volt, megszerzi-e sorozatban az ötödik pole-ját a holland világbajnok. Verstappen már az első szakaszt a tavalyi pole-t érő körénél is gyorsabb idővel nyerte. Végül az élmezőny nem is teljesített két kört a Q1-ben, amely során némi meglepetésre Lance Stroll is elbúcsúzott Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Logan Sargeant és Csou Kuan-jü mellett.

Lance Stroll az Aston Martinnal kiesett a Japán Nagydíj időmérő edzésének legelején

Fotó: Toshifumi KITAMURA / AFP