Az idei szezon rajta előtt dőlt el, hogy Lewis Hamilton érkezése miatt Carlos Sainz távozik a Ferraritól az idény végén, ám némi meglepetésre az utolsó idényére szenzációs formába lendült. Sainz – aki a dzsiddai futamot vakbélműtét miatt kihagyta - Ausztráliában első lett, amivel Max Verstappen mellett az egyetlen pilóta a mezőnyben, aki futamot tudott nyerni idén. Emellett kétszer is dobogóra állhatott, aminek köszönhetően jelenleg negyedik helyen áll a világbajnoki pontversenyben. Bár egyelőre nem tudni hol folytatja pályafutását a Ferrari versenyzője, de több csapat figyelmét is felkeltette idei teljesítményével, többek között a Mercedes és a Red Bull is érdeklődik iránta, és az utóbbi időben számtalan dicséretet kapott, amiatt, hogy élete formájában versenyzik. Ennek ellenére a 29 éves spanyol nem biztos benne, hogy most nyújtja a legjobb formáját.

Sainz kételkedik benne, hogy az idei lenne a legjobb teljesítménye a Forma-1-ben

Fotó: AFP

Sainz tagadja, hogy élete formájában lenne

Életem formájában vagyok? Nem tudom. Az biztos, hogy ez volt a legerősebb szezonkezdésem, amióta csatlakoztam a Ferrarihoz – ez szerintem nem titok.

Nehéz erre válaszolni. Nyilvánvalóan úgy néz ki, hogy igen, mert jönnek a dobogós helyezések, és az eredmények is ezt mutatják. Nagyon jó formában vezetek most" – mondta a médiának, köztük a RacingNews365-nek Sainz, amikor a Kínai Nagydíjon arról faggatták, hogy a jelenlegi teljesítménye jelenti-e a F1-es pályafutása eddigi csúcsát.

A háromszoros futamgyőztest egy ideje már rendszeresen összeboronálják a Forma-1-hez 2026-ban csatlakozó Audival. Sainz úgy gondolja, hogy pályafutása során eddig is bizonyította már, hogy mindenhol képes magas színvonalon teljesíteni.

"A McLarenben is a legjobb formámban versenyeztem, a Toro Rossónál is jó voltam. Szóval ami változik, az az autó. Valamelyik évben jobb autód van, mint másodiknak, de van, amikor meg jobb kvalifikációs autód van, jobb versenyautód. Idén, úgy tűnik, jó kompromisszumot kötöttünk a kvalifikáció és a verseny között. Szerintem nagyon jó szinten vezetek, de már korábban is jó szinten voltam az F1-ben. Őszintén szólva, végig kellene néznem az elmúlt kilenc évemet, az pedig elég sok, ha belegondolok” – mondta Sainz.