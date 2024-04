Már egy ideje lehet arról a pletykáról hallani, miszerint Max Verstappen azt fontolgatja, hogy elhagyja a Red Bullt a csapaton belüli folyamatos feszültségek és az energiaital-gyárosoknál lezajlott botrányos események miatt. A holland pilótát a Mercedesszel hozták kapcsolatba, amelytől a szezon végén távozik a Ferrarihoz szerződő hétszeres világbajnok, Lewis Hamilton. A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff korábban arról beszélt, úgy érzi, lehet esélye arra, hogy magához csábítsa a háromszoros világbajnokot.

Lewis Hamilton (balra) helyét Max Verstappen veheti át a Mercedesnél

Fotó: AFP

Most pedig az F1-Insider.com című német internetes lap információi szerint komoly esélye van annak, hogy Verstappen jövőre már nem az osztrák csapat színeiben fog versenyezni, és hamarosan felgyorsulhatnak az események, ugyanis állítólag a Miami Nagydíj után megkezdődnek a tárgyalások a Mercedesszel az esetleges átigazolásáról. A lap információi szerint a találkozón a Daimler vezérigazgatója, Ola Källenius, valamint az INEOS tulajdonosa, Sir James Ratchliffe is részt vesz majd, valamint a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff is. Verstappenék részéről a háromszoros világbajnokon kívül édesapja, Jos, valamint menedzsere, Raymond Vermeulen folytatja majd le az egyeztetéseket.

Miami után beindulnak a tárgyalások Verstappen és a Mercedes között

Verstappen szerződése 2028-ig érvényes a Red Bullnál, ám a kontraktusba foglalt záradékok lehetővé teszik, hogy idő előtt távozzon, különösen, ha olyan kulcsembereknek, mint például Helmut Marko, távozniuk kell a csapattól.

A Mercedes állítólag olyannyira komolyan gondolja Verstappen megszerzését, hogy 150 millió eurós szerződéssel csábítja, valamint nagyköveti szerepet is kapna az istállónál. A pénz mellett természetesen a háromszoros világbajnoknak is fontos lenne, hogy a Mercedes 2025-re egy versenyképesebb autóval álljon elő, és neves szakembereket csábítson át a Red Bulltól. Hogy még érdekesebb legyen a dolog, Verstappen mellett így Helmut Marko alkalmazása is szerepel a tervezett szerződésben. A pletykák szerint ráadásul a Red Bull Forma-1-es csapatának tervezőmérnöke, Adrian Newey is várhatóan távozik, így könnyen lehet, hogy ő is a Mercedesnél köt ki, de az sincs kizárva, hogy a Ferrarihoz igazol, hacsak nem dönt úgy, hogy visszavonul.

Nem meglepő, hogy a Mercedes hajlandó komoly lépéseket tenni, ugyanis az elmúlt években rendre csalódást keltően szerepelt Lewis Hamiltonnal és George Russellel. A csapat utolsó futamgyőzelmét éppen Russell szerezte a 2022-es Brazil Nagydíjon, vagyis közel másfél éve nem volt oka az ünneplésre a Mercedesnek.