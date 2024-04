Hockenheim városa és a Badischer Motorsport Club a részvények 74,99 százalékát értékesíti az új többségi tulajdonos, Emodrom Group Holdingnak, a maradék 25,01 százalékot pedig megtartja annak érdekében, hogy a jövőben is beleszólhassanak a pálya ügyeinek intézésbe. Ami a folytatást illeti, azt a tulajdonosok már jelezték, a Hockenheimring nevet biztosan megtartják, írja cikkében az M4sport.hu.

A Német Nagydíj kezdettől, azaz 1950 óta ott volt a naptárban, és 2019-ig bezárólag mindössze három idényben kerülte el a mezőny Németországot, amelynek futamát 2008 óta Európa Nagydíj néven találtuk meg.

A Hockenheimring először 1970-ben látta vendégül a mezőnyt, majd évekig osztozott a Nürburgringgel a futamrendezésen, mielőtt 1977 és 2008 között kisajátította volna magának a németországi rendezést.

A kezdetben közel 6,8 kilométer hosszó baden-württembergi versenypályát az évtizedek alatt többször is átalakították, de még mindig kicsivel hosszabb mint 4,5 kilométer, és annak ellenére, hogy most már vannak benne igazi kanyarok is, még mindig átkozottul gyors, ami az egyik legfőbb vonzereje volt. 2019 óta azonban az F1 elkerüli a pályát, aminek a leromlott infrastruktúra és a pénzhiány az oka. Utóbbi most talán megoldódni látszik, de a helyzet így sem túl biztató a német rajongók számára.

"Nagyon szeretnénk, hogy az F1 visszatérjen Németországba. Mi ennek a sportágnak köszönhetjük a világhírnevet, és tényleg mindent megteszünk azért, hogy visszatérjünk. Tudjuk, mennyire fontos az F1 a pálya és az azt körülvevő régió számára.

Nem kell profitot termelnünk, de veszteségesek sem lehetünk. Az F1 nem tehet tönkre minket, ezért meg kell találnunk a módját annak, hogy a futam újra összeálljon.

Az egyik lehetséges megoldás az anyagi terhek csökkentésére az lenne, ha együttműködnénk egy másik pályával. Mindenképpen nyitottak vagyunk arra, hogy kétévente futamot rendezzünk” – idézi a pálya ügyvezetője, Jorn Teske tavalyi szavait az M4 cikke.

Csakhogy bizonyára ők is tisztában vannak vele, hogy a rendezési jogokért egyre nagyobb a harc világszerte, és miközben ők próbálnak jó gazda módjára megfontoltan költekezni, addig olyan országok próbálnak betörni a piacra, vagy éppen még nagyobb szeletet kihasítani belőle, ahol nem számít a pénz, legyen szó Szaúd-Arábiáról, Thaiföldről vagy Kínáról. A F1 tulajdonosai számára is fontosabbnak tűnnek azok a piacok, amelyek most nyílnak meg számukra (pl. Egyesült Államok), így Európában inkább kevesebb, mint több helyszín lesz a jövőben.

A Hockenheimring esélyeit legfeljebb az növelheti, hogy 2026-ban beszáll egy színtiszta német csapat, az Audi, valamint, hogy a Forma-1 vezetősége hajlik a megosztott rendezésre, azaz a rotációs rendszer bevezetésére.

A 2024-es Forma-1-es szezon május első hétvégéjén, a sprintfutamos Miami Nagydíjjal folytatódik. Öt versenyhétvége után a 110 pontos Max Verstappen 25 ponttal vezeti az összetettet a Red Bull-os csapattárs Sergio Pérez előtt, a harmadik és negyedik helyen pedig a két Ferrari áll, Charles Leclerc 76, Carlos Sainz 69 ponttal.

