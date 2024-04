Első alkalommal rendezik meg tavasszal a Forma–1-es Japán Nagydíjat, ám a versenyhétvége előtt szörnyű hírek rázták meg a környéket. Szerdán az elmúlt 25 év legerősebb, 7,4-es földrengése rázta meg Tajvant, amelyben legalább kilenc ember meghalt, és több mint nyolcszázan megsérültek. A történtek után riasztást adtak ki Japánra is cunamiveszély miatt, így felvetődött, hogy akár a szuzukai hétvége is veszélyben lehet. Ám a Japán Meteorológiai Ügynökség csak Okinava prefektúrára adott ki figyelmeztetést, a Szuzukát is tartalmazó Mie prefektúrára nem, így úgy tűnik, a Japán Nagydíj megrendezésének nincsen akadálya.

A 2022-es Japán Nagydíjon emlékezetes körülmények között lett világbajnok Max Verstappen

Fotó: JIJI PRESS / AFP