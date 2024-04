soha életemben nem volt még ennyire alulkormányozott az autóm,

ezért lassú tempóval fordultam be, aztán vártam, vártam és vártam. Tehát azt gondoltam, hogy megsérült az autóm, mert egy ponton sok törmelék is szállt a kocsikra, de csak a beállítás volt az oka, amit választottam. Ha jobb beállítások mellett döntünk, akkor talán ott lennénk, ahol George [Russell], de egyszerűen tovább kell nyomnunk – idézte a Motorsport Hamiltont, aki a verseny eleji szenvedésről is beszélt abban a tévhitben, hogy rajta kívül más nem rajtolt lágy gumikon. – Istenem, azt hiszem, én voltam az egyetlen, aki a lágyon volt, ami már az első kör után szétesett. Nagyon nehéz volt.”

Lewis Hamilton öt versenyhétvége után 19 ponttal az összetett 9. helyén áll, míg csapattársa, George Russell 33 egységgel a hetedik. A 2024-es Forma-1-es szezon május első hétvégéjén, a szintén sprintfutamos Miami Nagydíjjal folytatódik.

