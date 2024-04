A hétvégi Japán Nagydíj előtt egyre többet beszélnek arról, hogy közel lehet a négyszeres világbajnok visszatérése, és erre tett most egy újabb utalást Lewis Hamilton is. Vettel 2022 végén hagyta ott a Forma-1-et, de soha nem jelentette ki, hogy végleg vége, szerdán pedig már arról beszélt, hogy fontolgatja a visszatérés lehetőségét, kapcsolatban van csapatvezetőkkel, köztük pedig a Mercedest vezető Toto Wolff-fal is.

Hamilton örülne Vettel visszatérésének

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP