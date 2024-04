— mondta a hétszeres világbajnok. „Amikor távoztam a McLarentől, az az idény vége felé volt, decemberig nem mentem a Mercedeshez, akkor ejtettem meg az első üléspróbámat, amikor lezárult az idény, szóval gondolom, most is ugyanez lesz. Nem igazán vagyok biztos abban, hogy navigáljak ebben a dologban, de momentán az a célom, hogy a csúcson fejezzem itt be, szóval minden energiámat ebbe fektetem.”

Közben Hamilton eltökélt abban, hogy visszasegítse a Mercedest az élre.