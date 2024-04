A hatéves Forma-1-es karrierjét hét futamgyőzelemmel lezáró Juan Pablo Montoya a debütáló szezonjában, 2001-ben a Williams-BMW pilótája volt, és hamar ellenségként tekintett az egyik riválisára, az 1997-es világbajnok Jacques Villeneuve-re. Villeneuve akkor a BAR-Honda versenyzője volt, a hazai nagydíján pedig egy szándékos baleset következtében úgy megsérült az autója, hogy 250 km/h feletti tempóval a falnak csapta azt. A szándékos balesetet Montoya okozta neki, miután Villeneuve büntetőfékezett előtte. A történtek után, a pilóták találkozóján pedig majdnem egymásnak is estek a felek – számolt be erről is Montoya az F1 szerdán megjelent hivatalos podcastjában.

Villeneuve és Montoya gyűlölték egymást pilótaként

Fotó: PIERRE VERDY / AFP