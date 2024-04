Mint ismert, az Aston Martin múlt csütörtökön jelentette be, szerződést hosszabbított Alonsóval, aki ennek megfelelően 2025-ben és 2026-ban is a silverstone-i istállót erősíti majd. Sőt, a spanyol a következő két idényt követően is marad az Aston Martin szolgálatában — egyelőre még nem tudni, milyen szerepben, így az sem zárható ki, hogy tovább folyatja a versenyzést.

Alonso pótolhatatlan az Aston Martinnál

Alonso maradásának természetesen nagyon örülnek a „zöldek”, a csapat teljesítményigazgatója, Tom McCullough szerint a spanyol pótolhatatlan számukra - írja az F1vilag.