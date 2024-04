A legendás helyszínek visszahozatalakor a dél-afrikai Kyalami Grand Prix versenypálya is felmerült, ahol 1993 óta nem rendeztek Forma-1-es nagydíjat. Most azonban úgy tűnik, hogy Dél-Korea is bekapcsolódott a visszatérését folytatott versengésbe.

Visszatérhet Dél-Koreába a száguldó cirkusz

Fotó: AFP/Jung Jeon-Ye