A Red Bull nagy fölényben kezdte a 2024-es idényt, és az első versenyeket követően az volt a legnagyobb kérdés, vajon idén hány futamon fog győzedelmeskedni. A rivális csapatok, a McLaren és a Ferrari azonban időközben magára talált és egyre nagyobb nyomást gyakorolt a címvédő csapatra, amely legutóbb már nem is egyértelmű esélyesként érkezett Monacóba.

Leclerc a 2022-es Osztrák Nagydíj óta először állhatott a dobogó legfelső fokára

Fotó: NurPhoto via AFP

Lando Norris élete első F1-es futamgyőzelmével a McLaren zárt az élen Miamiban, a szezon végén távozó Carlos Sainz révén a Ferrari Ausztráliában tudott nyerni, csapattársa, Charles Leclerc pedig hazai pályán aratott győzelmet a Monacói Nagydíjon. A szezon egyharmadán túl a Ferrari csapatfőnöke, Frederic Vasseur elárulta, hogy megnőtt az önbizalmuk azáltal, hogy az olasz istálló versenyben tud lenni az élmezőnnyel.

"Ez nem a motiváció kérdése, mert jó ideje már motiváltak vagyunk. A lényeg a pilóták és a csapat önbizalma. Amint nyerő pozícióba kerülsz, jobban figyelsz a részletekre, olyan ez mint a hógolyó-effektus. Ez is része az elmúlt hat-hét hónap fejlődésének" - mondta Vasseur a médiának, köztük a RacingNews365-nek.

A "legrosszabb forgatókönyv" elkerülése

A Red Bull az idény első nyolc futamából ötöt megnyert, így továbbra is toronymagas esélyese a bajnokságnak. Bár a Ferrari látszólag tett előrelépéseket a szezonban, Vasseur szerint fontos, hogy a pilóták nem szálltak el a részsikerektől, ugyanis attól még, hogy rájöttek, a Red Bull is verhető, továbbra is a fejlődés fenntartása a cél.

Ugyanígy kell folytatnunk. A legrosszabb eshetőség az lenne, ha elhinnénk, hogy már végeztünk, és ez így fog maradni a bajnokság végéig.

Meg vagyok győződve ugyanis, ahogy már mondtam, hogy különböző pályák jönnek különböző vonalvezetéssel, különböző jellemzőkkel, ahol a McLarennel és a Red Bullal fogunk harcolni, de mindenhol mások lesznek az erőviszonyok a szezon végéig. Amikor nem mi vagyunk az élen, sok pontot kell szereznünk, amikor pedig ott vagyunk, akkor nyernünk kell. De semmi sem változik" – mondta a francia szakember.