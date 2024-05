Jean Alesi szerint a Ferrari közelebb lépett a Red Bullhoz és képes újra erőből versenyt nyerni. A csapat monacói sikere mindenkire nagy hatással volt, és az előző években hibát hibára halmozó csapat újra félelmetesebb arcát mutatja.

Jean Alesi szerint bajba kerülhet Max Verstappen és a Red Bull

Fotó: Getty Images via AFP

A csapatot 2023 eleje óta vezető Frédéric Vasseur stabilitást adott a csapatnak a francia Jean Alesi szerint. Az 1991 és 1995 között a Ferrarival versenyzett Alesi dolgozott együtt egy francia csapatfőnökkel, Jean Todttal, aki 1993-as érkezése után formálta át a Scuderiát.

„Hiszem, hogy ez most egy új Ferrari-ciklus kezdete. Fred Vasseur jól dolgozik, stabilitást ad a csapatnak. Nekem úgy tűnik, hogy megismétli azt a rendkívüli munkát, amit Jean Todt végzett, miután megérkezett Maranellóba. Felépített egy csapatot, és életre hívta a Schumacher-korszakot. Remélem, hogy a Ferrari mérnökei képesek lesznek versenyképes erőforrást gyártani az új szabályok 2026-os bevezetésére” – idézi az M4 Sport az olasz Motorsportnak nyilatkozó Alesit.

A Ferrari mindössze 24 pontra van a Red Bulltól, Alesi szerint pedig nem csak a csapatbajnoksában esélyes az olasz csapat.

"Még van hátra tizenhat futam, a Ferrari pedig nagyszerű feltámadást produkál. És van egy hasznos szövetségesük is a Red Bull legyőzéséhez: a McLarenre gondolok. A Ferrari már nyert Melbourne-ben Sainzcal és Charles most újra megtalálta a motivációt, hogy továbbra is jól teljesítsen” - mondta Alesi, aki szerint a Red Bull bajba került Adrian Newey elvesztésével és a belső feszültségekkel. „Az az érzésem, hogy Adrian Newey nélkül a Red Bull olyan, mint a La Scala zenekara karmester nélkül. És ennél többet nem szükséges mondanom" – fogalmazott.

A 2024-es Forma-1-es szezon június 7. és 9. között a Kanadai Nagydíjjal folytatódik. Nyolc versenyhétvége után a 169 pontos Max Verstappen vezeti az összetettet a 138 pontos Charles Leclerc előtt. Az egyéni pontverseny harmadik helyén a 113 pontos Lando Norris áll, mögötte Carlos Sainz 108, Sergio Pérez pedig 107 ponttal rendelkezik.

